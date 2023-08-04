Данилов о зерновой сделке: Нам по цимбалам, откуда выходила РФ, мы будем присылать корабли
Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что Украина будет делать все, от нее зависящее, чтобы обеспечить мир продовольствием
Офис президента
Украина, несмотря на угрозы государства-террориста РФ, будет делать все, от нее зависящее, чтобы обеспечить мир продовольствием.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире Украинского радио, сообщает Украинская правда.
Он уточнил, что вопрос поставки миру украинского зерна был одним из ключевых на сегодняшнем заседании Ставки.
Данилов подчеркнул, что с Россией не было никакого "соглашения", были договоренности с ООН, которая непосредственно, согласно своему уставу, отвечает за определенные процессы, и были определенные соглашения с Турцией, тоже имеющей выход в Черное море.
"Откуда выходила Россия – нам по цимбалам, потому что мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, и ни у кого спрашивать разрешения не собираемся", - сказал он.
Данилов добавил, что страна-террорист терроризирует сейчас весь мир.
"Это больше вопрос к миру: до какого предела они будут терпеть эти выдумки РФ. То ли залетая на территорию страны НАТО, Польши, совместно с белорусами, то ли атакуя порты Измаила, которые находятся фактически на границе Румынии (также страны НАТО) ). Когда у них терпение лопнет, нам сложно сказать, но мы точно будем делать все, от нас зависящее, чтобы наша еда была доступна миру", - подчеркнул он.
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