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Данилов о зерновой сделке: Нам по цимбалам, откуда выходила РФ, мы будем присылать корабли

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Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что Украина будет делать все, от нее зависящее, чтобы обеспечить мир продовольствием

Данилов о зерновой сделке: Нам по цимбалам, откуда выходила РФ, мы будем присылать корабли

Офис президента

Новина українською

Украина, несмотря на угрозы государства-террориста РФ, будет делать все, от нее зависящее, чтобы обеспечить мир продовольствием.

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Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире Украинского радио, сообщает Украинская правда.

Он уточнил, что вопрос поставки миру украинского зерна был одним из ключевых на сегодняшнем заседании Ставки.

Данилов подчеркнул, что с Россией не было никакого "соглашения", были договоренности с ООН, которая непосредственно, согласно своему уставу, отвечает за определенные процессы, и были определенные соглашения с Турцией, тоже имеющей выход в Черное море.

"Откуда выходила Россия – нам по цимбалам, потому что мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, и ни у кого спрашивать разрешения не собираемся", - сказал он.

Данилов добавил, что страна-террорист терроризирует сейчас весь мир.

"Это больше вопрос к миру: до какого предела они будут терпеть эти выдумки РФ. То ли залетая на территорию страны НАТО, Польши, совместно с белорусами, то ли атакуя порты Измаила, которые находятся фактически на границе Румынии (также страны НАТО) ). Когда у них терпение лопнет, нам сложно сказать, но мы точно будем делать все, от нас зависящее, чтобы наша еда была доступна миру", - подчеркнул он.

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В статье: Алексей Данилов война с россией
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