СБУ: Россия готовит теракт на Мозырском НПЗ, чтобы обвинить Украину и втянуть Беларусь в войну
Служба безопасности предостерегает армию Беларуси от участия в полномасштабной войне против Украины
Служба безопасности Украины получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси - Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По имеющимся данным, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных ВС РФ и сотрудников российских спецслужб, отправленных на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев".
"Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, притворяясь "украинскими диверсантами". В совершенном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть минск в полномасштабную войну против нашего государства", - говорится в сообщении.
Информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из свидетельств военнослужащего ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении.
Также киберспециалисты СБУ восстановили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленника.
Среди прочего установлено, что ранее он участвовал в боевых действиях против сил обороны на Юге Украины, а недавно ему дали указание передислоцироваться в Беларусь как участника частной военной компании "Вагнер".
"Уже на этапе смены места службы российский военный получил информацию о "специальной миссии" на Мозырском НПЗ. В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию по операции" - отмечают в СБУ.
Служба безопасности предостерегает армию Беларуси от участия в полномасштабной войне против Украины.
"Каждый захватчик, пересекающий границу нашего государства, будет уничтожен нашими Силами безопасности и обороны", - резюмировали в СБУ.
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