СБУ: Россия готовит теракт на Мозырском НПЗ, чтобы обвинить Украину и втянуть Беларусь в войну

Служба безопасности Украины получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси - Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По имеющимся данным, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных ВС РФ и сотрудников российских спецслужб, отправленных на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев".

Читайте также Польша перебросила ударные вертолеты к границе с Беларусью

"Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, притворяясь "украинскими диверсантами". В совершенном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть минск в полномасштабную войну против нашего государства", - говорится в сообщении.

Информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из свидетельств военнослужащего ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении.

Также киберспециалисты СБУ восстановили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленника.

Среди прочего установлено, что ранее он участвовал в боевых действиях против сил обороны на Юге Украины, а недавно ему дали указание передислоцироваться в Беларусь как участника частной военной компании "Вагнер".

"Уже на этапе смены места службы российский военный получил информацию о "специальной миссии" на Мозырском НПЗ. В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию по операции" - отмечают в СБУ.

Служба безопасности предостерегает армию Беларуси от участия в полномасштабной войне против Украины.

"Каждый захватчик, пересекающий границу нашего государства, будет уничтожен нашими Силами безопасности и обороны", - резюмировали в СБУ.