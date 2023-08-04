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Более чем в 200 странах. Где и когда смотреть матч Game4Ukraine в Украине и во всем мире

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Матч покажут в более чем 200 странах

Более чем в 200 странах. Где и когда смотреть матч Game4Ukraine в Украине и во всем мире

фото из свободных источников

Новина українською

5 августа в Лондоне состоится благотворительная игра Game4Ukraine в поддержку Украины. Цель матча, который организовали послы фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко, собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

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Те, кто не попадет на легендарный стадион "Стемфорд Бридж" в эту субботу, смогут посмотреть игру на телевидении или онлайн. В Украине матч будут транслироваться в национальном телемарафоне, на Megogo и каналах "Спорт 1" и "Спорт 2". В Великобритании, где будет проходить поединок, игру покажет канал Sky Max.

В целом Game4Ukraine можно будет посмотреть на 25 каналах в более чем 200 странах:

Восточная Европа - Setanta

Латинская Америка — DirecTV

Африка — ESPN Arfica, Africa XP, Azam Media

Ближний Восток - Dubai Sports Channel

страны Карибского бассейна — SportsMax

Австрия, Бельгия, Канада, Германия, Италия, Япония, Швейцария, США — DAZN

Австрия, Германия, Швейцария — Sportdigital Fussball.

Бельгия - Play Sports

Армения - Fast TV

Хорватия - Sportska Televizija

Грузия - JSC Silknet, TV Formula

Македония - Kanal 5

Словакия - RTV

Словения - Planet TV

Израиль - Charlton, The Sports Channel

Мальта - PBS

Нидерланды - KPN, ESPN

Португалия.

Мексика — TVC Deportes

Гана, Нигерия — SportyTV

Трансляция матча начнется в 20:00 по киевскому времени.

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