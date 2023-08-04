Более чем в 200 странах. Где и когда смотреть матч Game4Ukraine в Украине и во всем мире
Матч покажут в более чем 200 странах
фото из свободных источников
5 августа в Лондоне состоится благотворительная игра Game4Ukraine в поддержку Украины. Цель матча, который организовали послы фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко, собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.
Те, кто не попадет на легендарный стадион "Стемфорд Бридж" в эту субботу, смогут посмотреть игру на телевидении или онлайн. В Украине матч будут транслироваться в национальном телемарафоне, на Megogo и каналах "Спорт 1" и "Спорт 2". В Великобритании, где будет проходить поединок, игру покажет канал Sky Max.
В целом Game4Ukraine можно будет посмотреть на 25 каналах в более чем 200 странах:
Восточная Европа - Setanta
Латинская Америка — DirecTV
Африка — ESPN Arfica, Africa XP, Azam Media
Ближний Восток - Dubai Sports Channel
страны Карибского бассейна — SportsMax
Австрия, Бельгия, Канада, Германия, Италия, Япония, Швейцария, США — DAZN
Австрия, Германия, Швейцария — Sportdigital Fussball.
Бельгия - Play Sports
Армения - Fast TV
Хорватия - Sportska Televizija
Грузия - JSC Silknet, TV Formula
Македония - Kanal 5
Словакия - RTV
Словения - Planet TV
Израиль - Charlton, The Sports Channel
Мальта - PBS
Нидерланды - KPN, ESPN
Португалия.
Мексика — TVC Deportes
Гана, Нигерия — SportyTV
Трансляция матча начнется в 20:00 по киевскому времени.
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