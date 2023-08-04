Вашингтон. Элина Свитолина уступила Джессике Пегуле в четвертьфинале соревнований
сУкраинка не смогла переломить ход игры в свою пользу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 4 августа Элина Свитолина уступила четвертой ракетке мира Джессике Пегуле в четвертьфинале турнира WTA-500 в Вашингтоне.
Матч продлился 2 часа и 10 минут. За это время Свитолина сделала 4 эйса и допустила 3 двойные ошибки.
Украинка удачно стартовала и сумела выиграть первый сет. Во второй партии американка взяла игру под свой контроль и сравнял счет. Решающим стал третий сет, в котором украинка могла выиграть, но в итоге уступила.
В полуфинале американка сыграет с победительницей пары Мария Саккари - Мэдисон Киз.
Вашингтон. WTA-500. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина,27) - Джессика Пегула ( США, 4) 6:4, 3:6, 4:6
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