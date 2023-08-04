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Игнат: В случае применения Россией ядерного оружия особого сигнала воздушной тревоги не будет

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В Воздушных силах не могут точно определить, какой заряд несет ракета противника

Игнат: В случае применения Россией ядерного оружия особого сигнала воздушной тревоги не будет

фото из свободных источников

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Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Вооруженные силы Украины не узнают заранее, какой боезаряд запущена россиянами ракета, поэтому особого сигнала воздушной тревоги в случае применения ядерного оружия не будет. Об этом он рассказал изданию "Телеграф".

По словам Игната, как только россияне выпускают ракету в сторону Украинта, Воздушные силы видят цели на мониторах. Каждая из следующих целей имеет свои параметры: скорость, курс, высота полета. Также воины обращают внимание на район, откуда был осуществлен запуск.

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"И так можно составить картинку, что за самолет и какое вооружение у него есть", — сказал спикер ПС.

Он добавил, что заранее узнать о том, какой боезаряд у ракеты невозможно, поэтому никакого особого сигнала воздушной тревоги в Украине не будет звучать, если Россия захочет применить ядерное оружие. Чтобы избежать потенциального риска, говорит Игнат, силы ПВО должны уничтожать все воздушные цели еще во время полета.

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В статье: Юрий Игнат война с россией
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