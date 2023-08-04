Игнат: В случае применения Россией ядерного оружия особого сигнала воздушной тревоги не будет
В Воздушных силах не могут точно определить, какой заряд несет ракета противника
фото из свободных источников
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Вооруженные силы Украины не узнают заранее, какой боезаряд запущена россиянами ракета, поэтому особого сигнала воздушной тревоги в случае применения ядерного оружия не будет. Об этом он рассказал изданию "Телеграф".
По словам Игната, как только россияне выпускают ракету в сторону Украинта, Воздушные силы видят цели на мониторах. Каждая из следующих целей имеет свои параметры: скорость, курс, высота полета. Также воины обращают внимание на район, откуда был осуществлен запуск.
"И так можно составить картинку, что за самолет и какое вооружение у него есть", — сказал спикер ПС.
Он добавил, что заранее узнать о том, какой боезаряд у ракеты невозможно, поэтому никакого особого сигнала воздушной тревоги в Украине не будет звучать, если Россия захочет применить ядерное оружие. Чтобы избежать потенциального риска, говорит Игнат, силы ПВО должны уничтожать все воздушные цели еще во время полета.
Популярное сейчас
- Динамо двигается без потерь, Оболонь забивает первые голы. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Официально: Дмитрий Чигринский – игрок Шахтера
- Состоялась жеребьевка 3-го предварительного этапа Кубка Украины
- Находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" подошли к литовской границе, - Науседа
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
Новости по теме
- 12:23 Украинские В Воздушных силах прокомментировали идею возобновить гражданские авиаполеты в Украине
- 15:11 Украинские Защищает города и критическую инфраструктуру, - Игнат рассказал, как работает украинская ПВО
- 10:43 Украинские Российские оккупанты пользуются ухудшением погоды для воздушных атак по Украине