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ВСУ продолжают выкашивать артиллерию врага. Генштаб о потерях россиян за 4 августа

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Еще 620 оккупантов поехали в пакетах домой

ВСУ продолжают выкашивать артиллерию врага. Генштаб о потерях россиян за 4 августа

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 05.08.23.

Так, за пятницу, 4 августа, было ликвидировано еще 620 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ ориентировочно составляют 249 110 человек.

За прошедшие сутки было уничтожено 86 единиц техники, в том числе 32 артиллерийские системы врага.

Потери россиян в технике:

  • Танков - 4232 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 8251 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 4943 (+32) ед,
  • РСЗО - 704 (+0) ед,
  • средства ПВО - 466 (+0) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4116 (+12),
  • крылатые ракеты – 1347 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7422 (+30) ед,
  • специальная техника – 730 (+6).
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