ВСУ продолжают выкашивать артиллерию врага. Генштаб о потерях россиян за 4 августа

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 05.08.23.

Так, за пятницу, 4 августа, было ликвидировано еще 620 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ ориентировочно составляют 249 110 человек.

За прошедшие сутки было уничтожено 86 единиц техники, в том числе 32 артиллерийские системы врага.

Потери россиян в технике: