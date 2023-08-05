ВСУ продолжают выкашивать артиллерию врага. Генштаб о потерях россиян за 4 августа
Еще 620 оккупантов поехали в пакетах домой
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 05.08.23.
Так, за пятницу, 4 августа, было ликвидировано еще 620 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ ориентировочно составляют 249 110 человек.
За прошедшие сутки было уничтожено 86 единиц техники, в том числе 32 артиллерийские системы врага.
Потери россиян в технике:
- Танков - 4232 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 8251 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 4943 (+32) ед,
- РСЗО - 704 (+0) ед,
- средства ПВО - 466 (+0) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4116 (+12),
- крылатые ракеты – 1347 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7422 (+30) ед,
- специальная техника – 730 (+6).
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