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Костюк покидает Вашингтон на стадии 1/4 финала

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Костюк покидает Вашингтон на стадии 1/4 финала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №34) покидает турнир серии WTA 500 в Вашингтоне (США). В матче 1/4 финала наша спортсменка проиграла действующей чемпионке соревнований, представительнице страны-агрессора людмиле самсоновой (WTA №18).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-2). В активе украинки 2 подачи на вылет, 4 подряд набранных очка, 2 из 3 реализованных брейков, 3 из 8 отыгранных брейков и 7 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований самсонова сыграет против американской теннисистки Коко Гауф (WTA №7).

Напомним, что ранее Свитолина покинула турнир в Вашингтоне.

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В статье: Марта Костюк
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