Ночью в районе Керченского моста взорван крупный нефтяной танкер РФ SIG. ФОТО, ВИДЕО

В районе Керченского моста сегодня ночью повредили российский танкер SIG. Танкер доставлял нефтепродукты из Сирии для нужд российской группировки.

Федеральное агентство морского и речного транспорта России сообщает, что танкер получил пробоину в районе машинного отделения. На записи, которую выложили в сеть, члены экипажа сообщают, что танкер на плаву, но перемещаться на может.

Представители российских властей уже обвиняют в причастности к этой операции Украину и сообщают, что атака на танкер совершалась морскими дронами.

Издание NV со ссылками на собственные источники в СБУ утверждает, что за подрывом танкера стоит СБУ, а сама спецоперация проходила уже по "классическому сценарию": для атаки был использован надводный дрон с 450 кг тротила.

Российский нефтяной танкер SIG зарегистрирован в порту Санкт-Петербург, и принадлежит компании "Югра-Лизинг". Судно сооружено на Костромской верфи (РФ) в 2014 году.

BREAKING:



Ukraine releases video of the strike by a Ukrainian naval drone against the Russian SIG tanker vessel carrying fuel for the Russian Army.



The Black Sea has become to small for the Russian Navy… pic.twitter.com/XYnno0t3OU