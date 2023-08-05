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Ночью в районе Керченского моста взорван крупный нефтяной танкер РФ SIG. ФОТО, ВИДЕО

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Никто на себя ответственность за удар пока не взял

Ночью в районе Керченского моста взорван крупный нефтяной танкер РФ SIG. ФОТО, ВИДЕО

Фото: vesselfinder.com / Автор невідомий

UA-Футбол
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В районе Керченского моста сегодня ночью повредили российский танкер SIG. Танкер доставлял нефтепродукты из Сирии для нужд российской группировки.

Федеральное агентство морского и речного транспорта России сообщает, что танкер получил пробоину в районе машинного отделения. На записи, которую выложили в сеть, члены экипажа сообщают, что танкер на плаву, но перемещаться на может.

Представители российских властей уже обвиняют в причастности к этой операции Украину и сообщают, что атака на танкер совершалась морскими дронами.

Издание NV со ссылками на собственные источники в СБУ утверждает, что за подрывом танкера стоит СБУ, а сама спецоперация проходила уже по "классическому сценарию": для атаки был использован надводный дрон с 450 кг тротила.

Российский нефтяной танкер SIG зарегистрирован в порту Санкт-Петербург, и принадлежит компании "Югра-Лизинг". Судно сооружено на Костромской верфи (РФ) в 2014 году.

Напомним, что вчера ночью во время атаки беспилотников был подбит один из российских кораблей.

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В статье: война с россией
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