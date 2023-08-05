Команда Шевченко - Команда Зинченко: смотреть онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Game4Ukraine

В субботу, 5 августа, в Лондоне пройдет благотворительный матч в поддержку Украины. Цель мероприятия – собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Поединок состоится на домашней арене лондонского "Челси" – "Стэмфорд Бридж". В игре примут участие как действующие футболисты, так и легенды прошлого. Кроме того, на поле выйдут известные британские селебритис, среди которых, например, актеры сериала "Тед Лассо".

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В матче встретятся команда "синих", капитаном которой будет Андрей Шевченко, и команда "желтых", где капитаном будет Александр Зинченко. Начало игры в 20:00 по Киеву.

Состав Команды Шевченко

Голкиперы: Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд, Карло Кудичини.

Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд, Карло Кудичини. Защитники: Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо, Уильям Галлас.

Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо, Уильям Галлас. Полузащитники: Кларенс Зеедорф, Майкл Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клэр Раферти, Джо Коул.

Кларенс Зеедорф, Майкл Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клэр Раферти, Джо Коул. Нападающие: Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Самюэль Это'О, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони, Джимми Флойд Хасселбайнк.

Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Самюэль Это'О, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони, Джимми Флойд Хасселбайнк. Звезды: Рассел Ховард, Тохиб Джимо, Арчи Рено, Ральф Литтл, Джеймс Артур, Челси Граймс.

Состав команды Зинченко