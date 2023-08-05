Команда Шевченко - Команда Зинченко: смотреть онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Game4Ukraine
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Фото: chelseafc.com
В субботу, 5 августа, в Лондоне пройдет благотворительный матч в поддержку Украины. Цель мероприятия – собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Поединок состоится на домашней арене лондонского "Челси" – "Стэмфорд Бридж". В игре примут участие как действующие футболисты, так и легенды прошлого. Кроме того, на поле выйдут известные британские селебритис, среди которых, например, актеры сериала "Тед Лассо".
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В матче встретятся команда "синих", капитаном которой будет Андрей Шевченко, и команда "желтых", где капитаном будет Александр Зинченко. Начало игры в 20:00 по Киеву.
Состав Команды Шевченко
- Голкиперы: Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд, Карло Кудичини.
- Защитники: Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо, Уильям Галлас.
- Полузащитники: Кларенс Зеедорф, Майкл Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клэр Раферти, Джо Коул.
- Нападающие: Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Самюэль Это'О, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони, Джимми Флойд Хасселбайнк.
- Звезды: Рассел Ховард, Тохиб Джимо, Арчи Рено, Ральф Литтл, Джеймс Артур, Челси Граймс.
Состав команды Зинченко
- Голкиперы: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс.
- Защитники: Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Уэс Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон-Арне Риисе, Гаэль Клиши.
- Полузащитники: Александр Зинченко, Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки.
- Нападающие: Евгений Левченко и Якубу Аегбени.
- Звезды: Фил Данстер, Гиро Файнс-Тиффин, Том Греннан, Роман Кэмпф.
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