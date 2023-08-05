Украина объявила о военной угрозе в акватории портов РФ на Черном море
Предупреждение будет действовать до отмены
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов в Черном море для судоходства. Соответствующее сообщение появилось на сайте "Госгидрографии" от 4 августа.
"Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань. С 4 августа 12:00 UTC до следующего сообщения", - говорится на сайте "Госгидрографии" ГСМРТ. Постановление решения - ВМС ВСУ № 5 от 04.08.23
Напомним, что с 21 июля все суда, следующие в порты РФ или временно оккупированные Россией украинские порты могут рассматриваться Минобороны Украины как суда, перевозящие грузы военного назначения.
Прошлой ночью у Керченского моста в результате удара морского дрона
Популярное сейчас
- Команда Шевченко - Команда Зинченко: смотреть онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Game4Ukraine
- Ночью в районе Керченского моста взорван крупный нефтяной танкер РФ SIG. ФОТО, ВИДЕО
- ВСУ продолжают выкашивать артиллерию врага. Генштаб о потерях россиян за 4 августа
- На войне с Россией погибла бывшая футзалистка сборной Украины
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
Новости по теме
- 00:28 Украинские Маляр: ВСУ на юге кое-где уже прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную
- 23:18 Украинские Игнат: В случае применения Россией ядерного оружия особого сигнала воздушной тревоги не будет
- 23:00 Украинские СБУ объявила подозрение президенту ЦСКА Гинеру - его компании поставили оккупантам 80% патронов