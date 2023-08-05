Украина объявила о военной угрозе в акватории портов РФ на Черном море

Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов в Черном море для судоходства. Соответствующее сообщение появилось на сайте "Госгидрографии" от 4 августа.

"Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань. С 4 августа 12:00 UTC до следующего сообщения", - говорится на сайте "Госгидрографии" ГСМРТ. Постановление решения - ВМС ВСУ № 5 от 04.08.23

Напомним, что с 21 июля все суда, следующие в порты РФ или временно оккупированные Россией украинские порты могут рассматриваться Минобороны Украины как суда, перевозящие грузы военного назначения.