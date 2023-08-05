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Украина объявила о военной угрозе в акватории портов РФ на Черном море

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Украина объявила о военной угрозе в акватории портов РФ на Черном море

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов в Черном море для судоходства. Соответствующее сообщение появилось на сайте "Госгидрографии" от 4 августа.

"Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань. С 4 августа 12:00 UTC до следующего сообщения", - говорится на сайте "Госгидрографии" ГСМРТ. Постановление решения - ВМС ВСУ № 5 от 04.08.23

Напомним, что с 21 июля все суда, следующие в порты РФ или временно оккупированные Россией украинские порты могут рассматриваться Минобороны Украины как суда, перевозящие грузы военного назначения.

Прошлой ночью у Керченского моста в результате удара морского дрона был поврежден большой нефтяной танкер РФ SIG.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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Djibouti (Djibouti)
05.08.2023 в 14:41
SiG пошкодили - чудово, але це не з великий танкер, це судно ріка-море
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Navudo
05.08.2023 в 15:55
якщо цілитись у великий танкер - то загроза виливу нафтопродуктів в море, а це вже екологічна катастрофа, яку не дуже то і усунеш в нинішній ситуації... а якщо танкер буде іноземний - то це також буде не дуже добре... А все ідеально - пустий російський танкер, яким возили паливо в Крим... тепер будь-яке судно будуть дуже думати, перш ніж йти в ту частину Чорного моря
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