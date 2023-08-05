Кремль финансировал немецкую партию АдГ, чтобы она выступала против поставок оружия Украине

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступала против поставок оружия Украине по указке Кремля, утверждают издания The Insider и Spiegel.

Журналисты сообщают, что пропагандист и частый гость на российских ток-шоу Владимир Сергиенко выступал посредним между Кремлем и ультраправыми депутатами, которые получали из Москвы тексты своих выступлений, лоббировали кремлевские инициативы и подавали на собственное правительство в суд. Деньги в Германию вывозились частично наличными: Сергиенко дважды задерживали на границе и обнаруживали с ним сумы в 9 тысяч евро (чуть меньше максимально разрешенной суммы в 10 тысяч евро).

Лидеры АдГ гордятся подвигами немецких солдат во Второй мировой войне. Официально партия не признает своей связи с Кремлем, однако во взломанной журналистами переписке есть данные, что депутаты АдГ получали из Москвы заготовленные темники и опротестовывали поставки оружия Украине через судебный иск. Формальным предлогом для иска стал тот факт, что поставки вооружений не были согласованы с Бундестагом, хотя никакие немецкие законы не требуют этого. Юридическим сопровождением этого вопроса занимался Сергиенко. Также российский пропагандист в переписке сообщает кураторам из Кремля, что расходы на иск будут составлять предположительно 25 тысяч евро в месяц (ориентировочно два-три месяца на рассмотрение, столько же будет длиться судебное обеспечение, то есть запрет на поставку), а дополнительные расходы кураторства и представительские расходы будут составлять ориентировочно 10 тысяч евро.

Также в апреле Сергиенко получил документ, в котором одному из лидеров партии АдГ требовалось обратить внимание папы римского на "гонение христиан Украине".

The Insider утверждает, что это не первый случай, когда РФ финансирует ультраправые партии Европы. В 2019 году Кремль вкладывал деньги в итальянскую партию "Лига Севера".

Сергиенко подтвердил, что получает деньги от куратора из Москвы, сообщив, что используемый способ передачи денег связан с тем, что прямые банковские платежи из Росси запрещены.

Эта история ставит под уголовную ответственность сразу нескольких депутатов Бундестага. На данный момент у уроженца Львова Сергиенко украинское и российское гражданства - второе он скрыл от немецких властей, когда получал еще и немецкое.