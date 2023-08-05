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Кремль финансировал немецкую партию АдГ, чтобы она выступала против поставок оружия Украине

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Это не первый случай, когда РФ финансирует ультраправые партии Европы

Кремль финансировал немецкую партию АдГ, чтобы она выступала против поставок оружия Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступала против поставок оружия Украине по указке Кремля, утверждают издания The Insider и Spiegel.

Журналисты сообщают, что пропагандист и частый гость на российских ток-шоу Владимир Сергиенко выступал посредним между Кремлем и ультраправыми депутатами, которые получали из Москвы тексты своих выступлений, лоббировали кремлевские инициативы и подавали на собственное правительство в суд. Деньги в Германию вывозились частично наличными: Сергиенко дважды задерживали на границе и обнаруживали с ним сумы в 9 тысяч евро (чуть меньше максимально разрешенной суммы в 10 тысяч евро).

Лидеры АдГ гордятся подвигами немецких солдат во Второй мировой войне. Официально партия не признает своей связи с Кремлем, однако во взломанной журналистами переписке есть данные, что депутаты АдГ получали из Москвы заготовленные темники и опротестовывали поставки оружия Украине через судебный иск. Формальным предлогом для иска стал тот факт, что поставки вооружений не были согласованы с Бундестагом, хотя никакие немецкие законы не требуют этого. Юридическим сопровождением этого вопроса занимался Сергиенко. Также российский пропагандист в переписке сообщает кураторам из Кремля, что расходы на иск будут составлять предположительно 25 тысяч евро в месяц (ориентировочно два-три месяца на рассмотрение, столько же будет длиться судебное обеспечение, то есть запрет на поставку), а дополнительные расходы кураторства и представительские расходы будут составлять ориентировочно 10 тысяч евро.

Также в апреле Сергиенко получил документ, в котором одному из лидеров партии АдГ требовалось обратить внимание папы римского на "гонение христиан Украине".

The Insider утверждает, что это не первый случай, когда РФ финансирует ультраправые партии Европы. В 2019 году Кремль вкладывал деньги в итальянскую партию "Лига Севера".

Сергиенко подтвердил, что получает деньги от куратора из Москвы, сообщив, что используемый способ передачи денег связан с тем, что прямые банковские платежи из Росси запрещены.

Эта история ставит под уголовную ответственность сразу нескольких депутатов Бундестага. На данный момент у уроженца Львова Сергиенко украинское и российское гражданства - второе он скрыл от немецких властей, когда получал еще и немецкое.

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В статье: война с россией
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