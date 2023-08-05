Генштаб: За сутки ВСУ поразили 4 артиллерийских средства, 2 пункта управления и 5 складов боеприпасов

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 528-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны.

Российская федерация продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

В течение суток, по состоянию на 18.00, враг нанес 1 ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Одноробовки, Стрелечьей и Гатища Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности это Гремяч, Веселое Черниговской области; Волфино, Павловка, Сосновка Сумской области и Верхняя Писаревка, Гатище и Варваровка Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Петропавловка и Подолы Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары возле Невского и Белогоровки Луганской области и Торского, Серебрянки, Дибровы и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенным пунктам Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районе Курдюмовки Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах Хромового, Клещиевки, Ступочек, Дилиевки, Александро-Шультиного и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Миньковка, Новомарково, Марково, Богдановка и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационные удары в районе Новокалинового Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Красногоровка, Марьинка, Победа, Гергиевка, Елизаветовка и Курахово Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе. Нанес авиационные удары в районах Павловки, Золотой Нивы и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное.

На Запорожском направлении враг, совершая авиационные удары вел безуспешные наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Ровнополь, Новодаровка, Темировка, Ольговское, Волшебное, Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Дудчаны, Змиевка, Велетенское, Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.