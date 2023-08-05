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Зеленский: Мир объединен - объединен командами Шевченко и Зинченко

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Президент выступил перед поединком Game4Ukraine

Зеленский: Мир объединен - объединен командами Шевченко и Зинченко

Zelenskiy Official

Новина українською

Прямо сейчас проходит благотворительный матч Game4Ukraine в поддержку Украины. В матче принимают участие команды Александра Зинченко и Андрея Шевченко. Цель встречи – собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

Перед поединком президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью.

"Благодарю вас за то, что приняли участие в этом прекрасном событии. Сегодня вы увидите украинцев, услышите украинцев и сможете им помочь. Футбол - это сила, которая объединяет людей. И сегодня мы увидим, что мир объединен. соединен командами Шевченко и Зинченко.

Замечательные люди, отличные игроки. Желтая и синяя команды представляют наш национальный флаг - один из самых мощных символов свободы в истории. И мы делаем его эмблемой возрождения. Мы можем сделать это вместе. Я благодарю Соединенное Королевство за всю поддержку, благодарю всех вас, кто присоединился к нашей команде UNITED24, которая помогает защитить свободу и восстановить нормальную жизнь. Слава Украине", – рассказал Зеленский.

После обращения украинского президента прошла минута молчания на память о жертвах российской агрессии.

Трансляция матча

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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