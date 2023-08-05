Game4Ukraine. Команды Шевченко и Зинченко расписали результативную ничью

Сегодня прошел благотворительный матч в рамках акции Game4Ukraine. Цель встречи – собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

Матч был насыщен как с игровой составляющей, так и из комплекса мероприятий, предшествовавших поединку. Сначала к болельщикам обратился президент Украины Владимир Зеленский, а позже Джмала исполнила национальный гимн Украины.

Амбасадор команды номинальных гостей Александр Зинченко, как и сообщалось ранее в СМИ, смог сыграть только первые несколько минут. Это связано с тем, что завтра украинский защитник должен сыграть против своей бывшей команды – "Манчестер Сити", в рамках матча за Суперкубок Англии.

Счет во встрече открыл экс-хавбек лондонского "Вест Хэма" Нобл. Но уже через 4 минуты Кларенс Зеедорф эффектным ударом установил паритет. Голом также отличился спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна. А финальную точку в игре установил бывший защитник "Арсенала" и "Челси" Уильям Галлас - 2:2.

Благотворительный матч

Лондон, "Стемфорд Бридж"

Команда Шевченко – Команда Зинченко 2:2

Голы: Нобл 38, Зеедорф 42, Срна 53, Галлас 78

Команда Шевченко: Чех - Оддо, Каннаваро, Пике, Серджиньо - Зеедорф, Макелеле - Коул, Дзола, Шевченко - Это'о.

Команда Зинченко: Леманн – Санья, Морган, Риисе, Клиши – Пирес, Жилберто Силва, Уилшир, Зинченко – Якубу, Нобл.