Видеодайджест за 528-й день войны от Генштаба ВСУ
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Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 528-й день российского вторжения.
Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А враг продолжает наносить удары по мирным регионам Украины.
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