Команда Шевченко – Команда Зинченко 2:2. Видео обзор благотворительного матча

В рамках акции Game4Ukraine для сбора средств на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области команды Андрея Шевченко и Александра Зинченко провели благотворительный матч. В поединке приняли участие многие легендарные игроки, а также украинские звезды: наставник сборной Сергей Ребров, вингер "Челси" Михаил Мудрик и экс-форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес.

В итоге команды расписали результативную ничью – 2:2. Особенно эффектным получился гол бывшего хавбека "Милана" Кларенса Зеедорфа – нидерландец классно обыграл Пиреса и запустил снаряд в дальнюю девятку.

Также следует отметить Джамалу, исполнившую перед матчем национальный гимн Украины, и обращение президента Владимира Зеленского.

Благотворительный матч

Лондон, "Стемфорд Бридж"

Команда Шевченко – Команда Зинченко 2:2

Голы: Нобл 38, Зеедорф 42, Срна 53, Галлас 78