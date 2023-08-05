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Команда Шевченко – Команда Зинченко 2:2. Видео обзор благотворительного матча

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Матч с такой целью не мог закончиться с другим счетом

Команда Шевченко – Команда Зинченко 2:2. Видео обзор благотворительного матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках акции Game4Ukraine для сбора средств на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области команды Андрея Шевченко и Александра Зинченко провели благотворительный матч. В поединке приняли участие многие легендарные игроки, а также украинские звезды: наставник сборной Сергей Ребров, вингер "Челси" Михаил Мудрик и экс-форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес.

В итоге команды расписали результативную ничью – 2:2. Особенно эффектным получился гол бывшего хавбека "Милана" Кларенса Зеедорфа – нидерландец классно обыграл Пиреса и запустил снаряд в дальнюю девятку.

Также следует отметить Джамалу, исполнившую перед матчем национальный гимн Украины, и обращение президента Владимира Зеленского.

Благотворительный матч

Лондон, "Стемфорд Бридж"

Команда Шевченко – Команда Зинченко 2:2

Голы: Нобл 38, Зеедорф 42, Срна 53, Галлас 78

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Game4Ukraine. Команды Шевченко и Зинченко расписали результативную ничью
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В статье: Андрей Шевченко Александр Зинченко Game4Ukraine
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