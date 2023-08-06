Украинские дети написали свои имена на футболках игроков на Game4Ukraine. Футболки выставят на розыгрыш
Благородная цель
UNITED24
Сегодня проходил благотворительный поединок в рамках акции Game4Ukraine. Участие в игре приняли команды Андрея Шевченко и Александра Зинченко. Целью матча было собрать более миллиона фунтов стерлингов на восстановление школы в Черниговской области, разрушенной российскими войсками. В итоге команды звездных украинцев расписали боевую ничью –
В начале благотворительного матча игры на "Стэмфорд Бридж" команды знаменитых футболистов вышли на поле с украинскими детьми. В один момент игроки встали на колено, чтобы дети написали на их спинах свои имена. Итак, Андрей Шевченко играет за Ярослава из Мариуполя, Александр Зинченко — за Артема из Львова. Футболки с именами детей и автографами звезд можно выиграть, сделав символический взнос в восстановление Михаила-Коцюбинского лицея.
Дети из разных уголков Украины стали самыми почетными гостями Game4Ukraine. Полина из Донецка, Анна и Роман из Харькова, Марк из Мариуполя, Эмилия из Херсона, Милана из Днепра и другие — всего 22 маленьких украинца, воплощающих веру в будущее Украины.
22 футболки с автографами известных на весь мир футболистов и именами украинских детей разыграют среди тех, кто внесет вклад 240 гривен (6 евро, 7 долларов) на восстановление школы на Черниговщине. Чтобы 415 детей смогли вернуться за парты в новом учебном году.
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