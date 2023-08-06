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Россия за последние сутки выпустила по Украине 70 ракет и шахедов. Известно, сколько сбила ПВО

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81% целей уничтожено

Россия за последние сутки выпустила по Украине 70 ракет и шахедов. Известно, сколько сбила ПВО

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что с вечера 5 августа по утро 6 августа 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами "Shahed-136/131".

В первой волне атаки вечером 5 августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал". 12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной. Что касается "Кинжалов", то командование информации не обнародует.

В ночь на 6 августа враг продолжил атаковать ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" – с акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.

Силами противовоздушной обороны уничтожены все 27 шахедов, 5 из 6 ракет "Калибр" (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х555.

В общей сложности за несколько волн атак с вечера 5-го по утро 6-го августа 2023 года Россия применила 70 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожила:

  • 13 крылатых ракет "Калибр";
  • 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

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В статье: война с россией ракетная атака
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