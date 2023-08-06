За сутки уничтожены 85 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях России в войне с Украиной
Скоро будет 250 тысяч ликвидированных оккупантов
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 06.08.23.
За субботу, 5 августа, было ликвидировано еще 590 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 249700 человек.
За прошедшие сутки было уничтожено 85 единиц вражеской техники.
Потери россиян в технике:
- танков - 4237 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 8262 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 4965 (+22) ед,
- РСЗО - 705 (+1) ед,
- средства ПВО - 466 (+0) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4126 (+10),
- крылатые ракеты - 1359 (+12),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7441 (+19) ед,
- специальная техника – 734 (+4).
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