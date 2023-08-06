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За сутки уничтожены 85 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях России в войне с Украиной

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Скоро будет 250 тысяч ликвидированных оккупантов

За сутки уничтожены 85 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях России в войне с Украиной

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 06.08.23.

За субботу, 5 августа, было ликвидировано еще 590 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 249700 человек.

За прошедшие сутки было уничтожено 85 единиц вражеской техники.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4237 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 8262 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 4965 (+22) ед,
  • РСЗО - 705 (+1) ед,
  • средства ПВО - 466 (+0) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4126 (+10),
  • крылатые ракеты - 1359 (+12),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7441 (+19) ед,
  • специальная техника – 734 (+4).
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В статье: война с россией
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