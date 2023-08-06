За сутки уничтожены 85 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях России в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 06.08.23.

За субботу, 5 августа, было ликвидировано еще 590 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 249700 человек.

За прошедшие сутки было уничтожено 85 единиц вражеской техники.

Потери россиян в технике: