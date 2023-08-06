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Пятов в старте - стал известен состав Шахтера на матч с Тоттенхэмом

Общие новости
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(1 голосов)

Донецкий клуб будет играть далеко не первым составом

Пятов в старте - стал известен состав Шахтера на матч с Тоттенхэмом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер Андрей Пятов выйдет в стартовом составе "Шахтера" в благотворительном матче с "Тоттенхэмом", который состоится в Лондоне.

Поединок станет прощальным для 39-летнего голкипера Горняков и сборной Украины. Ранее Пятов официально завершил карьеру футболиста и далее войдет в тренерский штаб Шахтера.

Стартовый состав Шахтера: Пятов, Крыськив, Зубков, Гочолеишвили, Сикан, Келси, Топалов, Бондаренко, Матвиенко, Назарина, Козик.

Запасные: Трубин, Пузанков, Ризнык, Твардовский, Лемкин, Педриньо, Фарина, Корниенко, Кастилло, Глущенко, Очеретько, Невертон, Кащук, Траоре, Вьюнник.

Встреча состоится в воскресенье, 6 августа, на домашнем стадионе "шпор" в Лондоне. Начало матча — 16:00 по киевскому времени.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (10)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 16:40
ризнык - достойный продолжатель "привозов" пятова!)))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 16:19
сикан - бездарь
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0
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shura73 (угледар)
06.08.2023 в 16:36
оно собралось покорять серию А
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 16:42
сценарий для этой серии ещё не написан)))
0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 16:51
ну, на условный трабзонспор за голевую передачу на кешу потянет)))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 16:02
меняйте пятова на 15-й минуте, а то лошадь с корейцем накидают ему "на коня")))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 16:21
гы, так и получилось)))
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0
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avatar
scorpius (Ck)
06.08.2023 в 16:30
О, провидец
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 16:33
если буду бредить цифрами - записывай, играй в лотерею (выигрыш - пополам!)
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 17:23
ну вот и лошадь накидала)))
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0
0

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