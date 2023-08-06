Пятов в старте - стал известен состав Шахтера на матч с Тоттенхэмом

Голкипер Андрей Пятов выйдет в стартовом составе "Шахтера" в благотворительном матче с "Тоттенхэмом", который состоится в Лондоне.

Поединок станет прощальным для 39-летнего голкипера Горняков и сборной Украины. Ранее Пятов официально завершил карьеру футболиста и далее войдет в тренерский штаб Шахтера.

Стартовый состав Шахтера: Пятов, Крыськив, Зубков, Гочолеишвили, Сикан, Келси, Топалов, Бондаренко, Матвиенко, Назарина, Козик.

Запасные: Трубин, Пузанков, Ризнык, Твардовский, Лемкин, Педриньо, Фарина, Корниенко, Кастилло, Глущенко, Очеретько, Невертон, Кащук, Траоре, Вьюнник.

Встреча состоится в воскресенье, 6 августа, на домашнем стадионе "шпор" в Лондоне. Начало матча — 16:00 по киевскому времени.