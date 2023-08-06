Генштаб: Авиация ВСУ за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава врага

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 пятьсот двадцать девятых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

В течение суток враг нанес 30 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял более 30 населенных пунктов, в частности Бучки, Гремяч Черниговской области; Бобиловка, Вишенки, Сварково, Тимофеевка, Павловка Сумской области и Одноробовка, Казачья Лопань, Огурцово, Варваровка, Хатнее Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Каменка, Новомлынск, Западное, Петропавловка, и Купянск-Узловой Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Марково, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка и Первомайск Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Красногоровке, Острому, Георгиевке, Марьинке и Новомихайловке на Донетчине.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в Старомайорском районе. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное Угледар, Благодатное и Старомайорск Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационных ударов возле Малой Токмачки, Роботиного и Орехова. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Веселое, Малые Щербаки и Пятихатки Запорожской области, а также Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Золотая Балка, Новоалександровка, Дудчаны, Змиевка, Токаревка, Херсон и Кизомис Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.