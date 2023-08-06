Украина заняла третье место на чемпионате Европы по пляжному волейболу
Первая медаль для желто-синих
Фото: beachvolleyball.at
Украина завоевала первые медали на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Пара Сергея Попова и Эдуарда Резника заняла третье место на нынешнем Евро, который проходит в австрийской Вене.
"Желто-синие" в полуфинале сыграли с Нидерландами, но уступили по итогам двух сетов.
В матче за третье место украинцам противостояла итальянская пара Самуэле Коттафаву и Паоло Николаи. Сборная обыграла соперников в двух сетах, завоевав бронзовые медали.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Известный в прошлом игрок Карпат возглавит дубль львовян, играющий во Второй лиге
- Россия за последние сутки выпустила по Украине 70 ракет и шахедов. Известно, сколько сбила ПВО
- Находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" подошли к литовской границе, - Науседа
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн