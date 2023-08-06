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Украина заняла третье место на чемпионате Европы по пляжному волейболу

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Первая медаль для желто-синих

Украина заняла третье место на чемпионате Европы по пляжному волейболу

Фото: beachvolleyball.at

Новина українською

Украина завоевала первые медали на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Пара Сергея Попова и Эдуарда Резника заняла третье место на нынешнем Евро, который проходит в австрийской Вене.

"Желто-синие" в полуфинале сыграли с Нидерландами, но уступили по итогам двух сетов.

В матче за третье место украинцам противостояла итальянская пара Самуэле Коттафаву и Паоло Николаи. Сборная обыграла соперников в двух сетах, завоевав бронзовые медали.

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