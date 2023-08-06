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"Перерезать сообщение с Крымом". В ВСУ подтвердили попадание в Чонгарский мост

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Важная транспортная артерия

"Перерезать сообщение с Крымом". В ВСУ подтвердили попадание в Чонгарский мост

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Сегодня во временно оккупированном Гениченске произошли мощные взрывы. В частности, было попадание в мост через пролив Тонка.

Данный мост соединяет Геническ с Арабатской стрелкой.

В ОК "Юг" подтвердили попадание и показали последствия попадания.

"Главная цель – перерезать автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом", - заявили в ВСУ.

В свою очередь, российские военные корреспонденты сообщают о разрушении автомобильного моста и газопровода в Гениченске.

Как заявляет глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, Украина выпустила 12 ракет. 9 из которых сбила российская ПВО.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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