"Перерезать сообщение с Крымом". В ВСУ подтвердили попадание в Чонгарский мост
Важная транспортная артерия
Сегодня во временно оккупированном Гениченске произошли мощные взрывы. В частности, было попадание в мост через пролив Тонка.
Данный мост соединяет Геническ с Арабатской стрелкой.
В ОК "Юг" подтвердили попадание и показали последствия попадания.
"Главная цель – перерезать автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом", - заявили в ВСУ.
В свою очередь, российские военные корреспонденты сообщают о разрушении автомобильного моста и газопровода в Гениченске.
Как заявляет глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, Украина выпустила 12 ракет. 9 из которых сбила российская ПВО.
Популярное сейчас
- Довбик стал игроком Жироны - ОФИЦИАЛЬНО
- Роналду, Бензема и Мане – лишь малая часть плана: как Саудовская Аравия ищет себе новое место в мире
- На женском Чемпионате мира сформирована первая четвертьфинальная пара
- Азов опубликовал фото с учений под руководством Дениса Редиса Прокопенко
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная жена бразильской звезды Шахтера Тете. ФОТО
Новости по теме
- 22:32 Украинские Видеодайджест за 528-й день войны от Генштаба ВСУ
- 19:24 Украинские Генштаб: За сутки ВСУ поразили 4 артиллерийских средства, 2 пункта управления и 5 складов боеприпасов
- 12:25 Украинские В Энергодаре россияне отбирают и уничтожают у жителей украинские паспорта, угрожают персоналу ЗАЭС