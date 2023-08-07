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ВСУ за время полномасштабной войны ликвидировали 250 тысяч единиц личного состава армии России

Общие новости
(1 голосов)

+540

ВСУ за время полномасштабной войны ликвидировали 250 тысяч единиц личного состава армии России

Генштаб

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 250240 (+540) человек ликвидировано,
  • танков – 4244 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 8270 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 4977 (+12) ед,
  • РСЗО – 709 (+4) ед,
  • средства ПВО – 467 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4154 (+28),
  • крылатые ракеты – 1377 (+18),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7451 (+10) ед,
  • специальная техника – 735 (+1).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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