ВСУ за время полномасштабной войны ликвидировали 250 тысяч единиц личного состава армии России
+540
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 250240 (+540) человек ликвидировано,
- танков – 4244 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 8270 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 4977 (+12) ед,
- РСЗО – 709 (+4) ед,
- средства ПВО – 467 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4154 (+28),
- крылатые ракеты – 1377 (+18),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7451 (+10) ед,
- специальная техника – 735 (+1).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.
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