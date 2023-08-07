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Ночью Россия обстреляла Херсон – оккупанты попали в девятиэтажный дом, есть погибшие и раненые

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РФ – страна-террорист

Ночью Россия обстреляла Херсон – оккупанты попали в девятиэтажный дом, есть погибшие и раненые

Херсонська обласна прокуратура

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В результате ночного обстрела оккупантами Херсонщины есть погибшая и раненые. Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

7 августа около 00:05 российские войска в очередной раз обстреляли город Херсон. Снаряды попали в частный и многоквартирный дом, возникли пожары. Под завалами частного дома погибла женщина. Из-за ночного обстрела областного центра по меньшей мере семь горожан травмированы. Данные уточняются. Тепловые удары получили двое пожарных.

Также 6 августа около 21:10 оккупанты нанесли артиллерийский обстрел по селу Ольговка Бериславского района. Пострадали двое местных жителей, один из них госпитализирован. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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В статье: война с россией
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