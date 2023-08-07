Ночью РФ ударила ракетой по Днепропетровщине, позднее враг пустил в направлении области БПЛА
Все сбили наши защитники
Дніпропетровська ОДА
Ночью в результате вражеской атаки Покровской громады Синельниковского района в Днепропетровской области произошел пожар. Оккупанты ударили по громаде ракетой. Спасатели прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь, об этом сообщили глава ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Также россияне обстреляли из артиллерии и Мировскую громаду Никопольского района. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Позже в Днепропетровской ОВА сообщили, что защитники из ПвК "Восток" также сбили БПЛА врага. Какую именно "птичку" агрессора приземлили – пока уточняется.
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