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Ночью РФ ударила ракетой по Днепропетровщине, позднее враг пустил в направлении области БПЛА

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Все сбили наши защитники

Ночью РФ ударила ракетой по Днепропетровщине, позднее враг пустил в направлении области БПЛА

Дніпропетровська ОДА

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Ночью в результате вражеской атаки Покровской громады Синельниковского района в Днепропетровской области произошел пожар. Оккупанты ударили по громаде ракетой. Спасатели прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь, об этом сообщили глава ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Также россияне обстреляли из артиллерии и Мировскую громаду Никопольского района. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Позже в Днепропетровской ОВА сообщили, что защитники из ПвК "Восток" также сбили БПЛА врага. Какую именно "птичку" агрессора приземлили – пока уточняется.

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В статье: Николай Лукашук война с россией Сергей Лысак
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Источник:
t.me/dnipropetrovskaODA

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