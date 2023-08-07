WP: Помощь Украине от США перевалила за $60 млрд. Это больше, чем Вашингтон выделяет любой другой стране

С начала полномасштабного вторжения РФ Соединенные Штаты Америки уже выделили Украине более $66 млрд помощи, большая часть которой – военная поддержка. Это больше, чем Вашингтон выделяет на помощь любой другой стране. Об этом пишет Washington Post.

В целом Вашингтон выделил Украине уже $66,2 млрд, из которых на военную помощь ушло более 65%, а именно $43,1 млрд. Их распределили так: $23,5 млрд – на оружие и снаряжение; $18 млрд – на другую помощь в сфере безопасности (обучение, консультации, материально-техническое обеспечение и оборудование через Инициативу содействия безопасности Украины); $1,5 млрд – на гранты и займы для других стран на закупку вооружения и техники.

Эксперты считают эту сумму огромной инвестицией в союзника, которой не было по крайней мере со времен Второй мировой войны. Если сравнить с поддержкой Вашингтоном других стран, то приверженность Украине является "исключительной", сообщает источник.