Ситуация на фронте, зерновой коридор и планы врага. Зеленский собрал селекторное совещание
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Zelenskiy Official
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Залужного о ситуации на фронте – идут напряженные оборонительные и наступательные операции. Минобороны отчиталось Зеленскому о поступлении техники и боеприпасов, а также о календаре поставок на близкую и среднюю перспективу, Минстратпром – о собственном производстве. Президент сообщил о ликвидации бюрократических барьеров.
Разведки, ГУР и СВР, довели до сведения данные, полученные из России. Украина понимает ближайшие планы врага. Глава СБУ Малюк отчитался о борьбе с предателями в Украине. Министр внутренних дел Клименко и Офис, Алексей Кулеба, рассказали о российских обстрелах гражданских объектов и о действиях по ликвидации последствий и помощи людям.
Также готовятся к выполнению некоторые решения Ставки ВГК о продлении "зернового коридора".
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