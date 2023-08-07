Разведка Британии рассказала о проблемах России с тактической авиацией
Не дает решающего оперативного эффекта
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Российские военно-воздушные силы продолжают последовательно разворачивать значительные ресурсы для поддержки наземных операций в Украине, но без решающего оперативного эффекта, как отмечает британская разведка.
Летом российские боевые самолеты тактической авиации обычно совершали более 100 вылетов в день, но они почти всегда ограничивались полетами над территорией, контролируемой Россией, из-за угрозы со стороны украинской противовоздушной обороны.
Россия пытается преодолеть эту проблему, все чаще используя базовые бомбы свободного падения с планерной подвеской, что увеличивает дальность полета. Самолеты могут выпускать их за много километров от своих целей, но они еще не продемонстрировали стабильной точности.
В начале южного контрнаступления Украины в июне 2023 года российские ударные вертолеты доказали свою эффективность. Однако в последние недели Россия, похоже, была менее способна на эффективные операции тактической авиации на юге.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 August 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 7, 2023
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/ny7zQjiuMP
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