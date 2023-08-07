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Разведка Британии рассказала о проблемах России с тактической авиацией

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Не дает решающего оперативного эффекта

Разведка Британии рассказала о проблемах России с тактической авиацией

фото из свободных источников

Новина українською

Российские военно-воздушные силы продолжают последовательно разворачивать значительные ресурсы для поддержки наземных операций в Украине, но без решающего оперативного эффекта, как отмечает британская разведка.

Летом российские боевые самолеты тактической авиации обычно совершали более 100 вылетов в день, но они почти всегда ограничивались полетами над территорией, контролируемой Россией, из-за угрозы со стороны украинской противовоздушной обороны.

Россия пытается преодолеть эту проблему, все чаще используя базовые бомбы свободного падения с планерной подвеской, что увеличивает дальность полета. Самолеты могут выпускать их за много километров от своих целей, но они еще не продемонстрировали стабильной точности.

В начале южного контрнаступления Украины в июне 2023 года российские ударные вертолеты доказали свою эффективность. Однако в последние недели Россия, похоже, была менее способна на эффективные операции тактической авиации на юге.

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В статье: британская разведка Разведка Британии война с россией
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