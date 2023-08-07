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Более двух десятков украинских воинов вернулось домой из плена – среди них есть офицеры

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Более двух десятков украинских воинов вернулось домой из плена – среди них есть офицеры

ОП

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Сегодня, 7 августа, Украина вернула из российского плена еще 22 защитников. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые.

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Самому старшему из воинов исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года. Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке специалистов-медиков.

"Спасибо Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными, всей нашей команде за эту работу. Должны выполнить задачу Президента и вернуть всех наших людей", – отметил Ермак.

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/ermaka2022

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