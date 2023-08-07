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Игнат рассказал, действительно ли россияне запускали Кинжалы из Беларуси во время последнего массированного удара

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Игнат рассказал, действительно ли россияне запускали Кинжалы из Беларуси во время последнего массированного удара

тасс

Новина українською

Во время массовой атаки РФ по Украине в субботу, 5 августа, ракеты "Кинжал", хотя и пересекли территорию РБ, но летели они из российского Тамбова. Такое заявление в эфире телемарафона сделал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Она была запущена с самолета МиГ-31К из района Тамбова. Как она по маршруту летит, вы же понимаете, перекресток государств Россия, Беларусь, Украина, она затрагивает воздушное пространство Беларуси, никаких проблем для россиян в этом нет".

"Летит "Кинжал" по направлению Беларуси. Вот и все. И не надо манипулировать заголовками, что летят ракеты из Беларуси и так далее".

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В статье: Юрий Игнат война с россией
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