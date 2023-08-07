Германия готова передать Украине дальнобойные ракеты Taurus – источник

Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что получил информацию от немецких коллег о согласии ключевых парламентских фракций Бундестага передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Эти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма. Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся. Ждем официального решения".

Накануне в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая принадлежит к правящей коалиции, не исключили, что Германия поставит Украине Taurus.