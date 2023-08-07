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Михайличенко: УАФ будет бороться за то, чтобы Россия отошла от футбола как можно дальше

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УАФ отправил официальное письмо в УЕФА

Михайличенко: УАФ будет бороться за то, чтобы Россия отошла от футбола как можно дальше

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Вице-президент УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал письмо, отправленное в УЕФА с просьбой отстранить россиян от работы в административных органах европейской футбольной организации.

- Мы очень обеспокоены ситуацией и в своем письме отмечаем, что это недопустимо. Я также вхожу в Комитет национальных сборных УЕФА и не понимаю, как можно сотрудничать с россиянами или даже находиться с ними в одном помещении. На последнем конгрессе, который проходил в Португалии, я видел отношение почти всех участников к российской делегации. Не было никаких поздравлений - они были как будто отделены от всего футбольного мира.

Мы очень благодарны ФИФА и УЕФА, которые дали достойную оценку российским террористам и исключили их из международных соревнований. Но каждым своим шагом, каждым своим действием мы должны показывать, что России не место в цивилизованном мире.

Например, я горжусь тем, что сделала Ольга Харлан. Она для меня не только чемпионка мира, но и чемпионка мира. Никакие чемпионские медали, никакие призовые не стоят дороже, чем честь, совесть и мир.

Со своей стороны мы в УАФ провели свой исполком и видим, что в украинском футболе снова есть интрига, есть первенство страны. На международной же арене мы будем всем доказывать, что присутствие россиян недопустимо.

- По вашему мнению, почему несмотря на то, что продолжается война, фиксируются преступления России, ее граждан назначают в такие организации? Здесь имеются политические или финансовые причины?

- Да, есть и политические, и в какой-то степени финансовые причины, потому что Россия пытается использовать рычаги и на линии фронта, и в искусстве, и в спорте. Для того чтобы пробиться в мир, они используют весь свой арсенал.

Мы понимаем, что футбол - это игра миллионов, самая первая в мире, и для них это очень важно. Но подчеркиваю еще раз - наша позиция останется такой, которую мы держим с первых дней войны. Надеюсь, все помнят и карту Украины, и логотип "Слава Украине!" на футболках национальной сборной. Мы всегда будем доказывать свою правоту и бороться за то, чтобы Россия отошла от футбола как можно дальше, - сказал Михайличенко.

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В статье: Алексей Михайличенко УЕФА УАФ война с россией
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Источник:
УАФ

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