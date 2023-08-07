Россияне применяли химические боеприпасы в районе Новоданиловки на Запорожье

Российские захватчики продолжают использовать запрещенные химические боеприпасы на Запорожье.

Читайте также Видеодайджест за 529-й день войны от Генштаба ВСУ

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"В минувшие сутки противник в районе н.п. Новоданиловка совершил 2 артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (вероятно хлорпикрин). В результате этого обстрела люди не пострадали", - говорится в сообщении.