Россияне применяли химические боеприпасы в районе Новоданиловки на Запорожье
Никто в результате обстрелов не пострадал
фото из свободных источников
Российские захватчики продолжают использовать запрещенные химические боеприпасы на Запорожье.
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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"В минувшие сутки противник в районе н.п. Новоданиловка совершил 2 артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (вероятно хлорпикрин). В результате этого обстрела люди не пострадали", - говорится в сообщении.
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