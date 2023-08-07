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В порту Турции произошел сильный взрыв на элеваторе с зерном. ВИДЕО

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В порту Турции произошел сильный взрыв на элеваторе с зерном. ВИДЕО

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Сильный взрыв раздался возле крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море в понедельник, 7 августа.

Об этом сообщает CNN Turk.

Предварительно известно, что взрыв прогремел в 14:40 по местному времени. Как заявляют очевидцев, взрыв произошел на одном из пшеничных элеваторов при выгрузке зерна на судно.

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Также известно, что в результате взрыва ранения получили минимум 10 человек, некоторые из них были госпитализированы в больницу.

В район инцидента направлены пожарно-спасательные, медико-санитарные и полицейские бригады.

"Мы были обеспокоены тем, что произошло землетрясение, сопровождавшееся сильным шумом, а затем узнали, что произошел взрыв. Инцидент произошел полностью в радиусе 25 метров. Инцидент серьезный, но локализован. Пшеницу разгружают экскаваторами, проверяют, есть ли кто-то под землей, или нет. Здесь около 40 силосов, 2 из них взорвались", - заявил мэр города Дериндже Зеки.

Стоит отметить, что официальной информации о причине взрыва пока нет.

Отметим, что этот порт был задействован для перевалки зерна в рамках так называемого зернового коридора.

Турция была участницей зернового соглашения, благодаря которому после полномасштабного вторжения РФ Украина имела возможность экспортировать продовольствие через порты Черного моря.

Российская сторона в середине июля сорвала сделку и после этого пыталась закрыть Черное море для судов, которые идут в украинские порты, а также осуществляла масштабные атаки на украинскую портовую инфраструктуру.

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В статье: война с россией
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