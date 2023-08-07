В цветах украинского флага. Судья в матче Game4Ukraine показывал игрокам сине-желтую карточку. ВИДЕО

Вчера, 6 августа, прошел благотворительный матч в рамках акции Game4Ukraine. Цель встречи – собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

В поединке сошлись Команда Шевченко и Команда Зинченко, а сама игра завершилась боевой ничьей 2:2 .

Судья даже выписал желтую карточку Марку Ноблу, который прихватил Джо Крула.

Правда, карточка оказалась не желтой, а сине-желтой. Такой интересный дизайн специально был разработан для этого матча и был еще одним символов поддержки Украины.