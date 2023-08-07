В США официально одобрили передачу первой партии танков Abrams в Украину
Долгожданное оружие для Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
В США официально одобрили передачу первой партии танков Abrams в Украину. Об этом журналистам на брифинге в понедельник заявил помощник министра обороны США по закупкам Дуглас Буш, передает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
По словам чиновника Пентагона, первые танки Abrams прибудут в Украину в начале осени.
"Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть это не просто танки, это полный пакет, который идет вместе с ними. Это все еще в процессе", – объяснил он.
По данным СМИ, к концу лета украинские военные завершат необходимую учебу. Всего США пообещали передать Украине 31 танк модели М1-А1, которая является более старой версией танков Abrams.
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