В США официально одобрили передачу первой партии танков Abrams в Украину. Об этом журналистам на брифинге в понедельник заявил помощник министра обороны США по закупкам Дуглас Буш, передает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По словам чиновника Пентагона, первые танки Abrams прибудут в Украину в начале осени.

"Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть это не просто танки, это полный пакет, который идет вместе с ними. Это все еще в процессе", – объяснил он.

По данным СМИ, к концу лета украинские военные завершат необходимую учебу. Всего США пообещали передать Украине 31 танк модели М1-А1, которая является более старой версией танков Abrams.