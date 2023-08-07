  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Бойцы ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении
В тренде

Бойцы ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении

Общие новости
(1 голосов)

Еще один долетался

Бойцы ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении

фото из соцсетей

Новина українською

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.

Читайте такжеЗеленский: Культ русских кинжалов уничтожен навсегда. Это не поможет Москве

Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Работино. Воины 47-й бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 из ПЗРК", - говорится в сообщении.

По теме
yellow-arrow
В США официально одобрили передачу первой партии танков Abrams в Украину
yellow-arrow
Залужный: Продолжаются тяжелые бои в наступлении, инициатива на нашей стороне
yellow-arrow
Экс-игрок сборной России записался в ряды террористического батальона РФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде