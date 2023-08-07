Бойцы ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении
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фото из соцсетей
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.
Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Работино. Воины 47-й бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 из ПЗРК", - говорится в сообщении.
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