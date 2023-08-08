Сбили вертолет оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 7 августа
+560
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 250800 (+560) человек ликвидировано,
- танков – 4254 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 8278 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 4996 (+19) ед,
- РСЗО – 709 (+0) ед,
- средства ПВО – 468 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 312 (+1) ед,
- БПЛА оперативно–тактического уровня – 4158 (+4),
- крылатые ракеты – 1377 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7460 (+9) ед,
- специальная техника – 737 (+2).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены вражеский вертолет Ка-52 и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 радиолокационные станции противника.
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