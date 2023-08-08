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Россияне ударили по жилым домам в Покровске. Есть жертвы, среди раненых – больше полусотни человек

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О последствиях атаки

Россияне ударили по жилым домам в Покровске. Есть жертвы, среди раненых – больше полусотни человек

МВС

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Российские оккупанты 7 августа нанесли два ракетных удара по Покровску в Донецкой области, попали по центру города, в частности по жилому дому. В результате атаки были повреждены многоэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиница, заведения питания, магазины и административные здания.

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Информация о пострадавших по состоянию на 7:00 следующая: погибли 7 человек, 67 ранены, из них – 29 сотрудников полиции, 7 спасателей и 2 детей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Сейчас продолжается разбор завалов. Ночью спасатели были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов.

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В статье: война с россией Игорь Клименко
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Источник:
МВД

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