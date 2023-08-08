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США объявят о новом пакете помощи Украине из "пересчитанных" миллиардов – известно, что в него войдет

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Бухгалтерская ошибка на 6,2 млрд

США объявят о новом пакете помощи Украине из "пересчитанных" миллиардов – известно, что в него войдет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Администрация президента США Джо Байдена объявит о выделении $200 млн новой помощи Украине в виде вооружений уже во вторник, 8 августа. Об этом сообщили Reuters американские чиновники.

Отмечается, что $6,2 млрд средств были обнаружены в результате бухгалтерской ошибки Пентагона, это привело к завышению стоимости пакетов поддержки. Начало использования этих выявленных средств является важным, поскольку они являются последними из ранее утвержденных Конгрессом 25,5 миллиардов долларов, которые администрация Байдена может использовать для отправки вооружений из американских запасов в случае чрезвычайной ситуации.

Эти 200 миллионов долларов станут первым траншем из 6,2 миллиардов. По данным источника, в новый пакет помощи войдет оборудование для разминирования, противотанковое оружие TOW и AT4, пушки и боеприпасы, перехватчики ПВО производства Lockheed Martin Corp (LMT.N) для системы Patriot, ракеты управляемой системы залпового огня (GMLRS) и противотанковые ракеты Javelin, а также другое оборудование.

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В статье: Джо Байден война с россией
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Источник:
reuters.com

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