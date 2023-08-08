У Байдена работают над дополнительным запросом о финансировании Украины – источник
Ранее сообщалось, что Белый дом не планирует просить Конгресс о новом финансировании Украины до конца финансового года…
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Администрация Байдена работает над дополнительным запросом на финансирование Украины, который, вероятно, будет готов к рассмотрению Конгрессом этой осенью, заявил в понедельник начальник отдела закупок армии США Даг Буш. Об этом пишет CNN.
"Я думаю, что мы будем иметь очень сильные аргументы и, надеюсь, получим поддержку Конгресса относительно продолжения финансирования – в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины".
Ранее сообщалось, что Белый дом не планирует просить Конгресс о новом финансировании Украины до конца финансового года в конце сентября, что столкнуло чиновников администрации с некоторыми законодателями и сотрудниками Конгресса, которые были обеспокоены тем, что средства могут иссякнуть к середине лета. Такого дефицита финансирования, похоже, не произошло, в значительной степени потому, что Пентагон ранее завысил сумму, которую он потратил на предоставление оружия Украине.
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