Китай заявил России, что будет придерживаться непредвзятой позиции касательно Украины
Позиция Поднебесной
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему "российскому коллеге" сергею лаврову в телефонном разговоре, что Пекин будет придерживаться независимой и беспристрастной позиции в отношении Украины, поскольку он стремится найти политическое урегулирование вопроса.
Комментарии Ван И лаврову были обнародованы в понедельник в заявлении Министерства иностранных дел Китая, в котором говорится, что Поднебесная будет "объективным и рациональным голосом" на любых международных многосторонних форумах и "активно будет способствовать мирным переговорам".
Заявление было сделано после того, как ранее министерство сообщило, что международные переговоры в Саудовской Аравии на выходных по поиску мирного урегулирования кризиса в Украине помогли "консолидировать международный консенсус".
В переговорах в Джидде, которые завершились в воскресенье, приняли участие более 40 стран, включая Китай, Индию, США и европейские страны, но не Россия. Китай направил своего специального посланника по вопросам Евразии и бывшего посла в РФ Ли Хуэя.
Напомним, Пекин отказался осудить Москву за вторжение в Украину, которое она начала в феврале 2022 года.
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