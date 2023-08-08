Китай заявил России, что будет придерживаться непредвзятой позиции касательно Украины

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему "российскому коллеге" сергею лаврову в телефонном разговоре, что Пекин будет придерживаться независимой и беспристрастной позиции в отношении Украины, поскольку он стремится найти политическое урегулирование вопроса.

Комментарии Ван И лаврову были обнародованы в понедельник в заявлении Министерства иностранных дел Китая, в котором говорится, что Поднебесная будет "объективным и рациональным голосом" на любых международных многосторонних форумах и "активно будет способствовать мирным переговорам".

Заявление было сделано после того, как ранее министерство сообщило, что международные переговоры в Саудовской Аравии на выходных по поиску мирного урегулирования кризиса в Украине помогли "консолидировать международный консенсус".

В переговорах в Джидде, которые завершились в воскресенье, приняли участие более 40 стран, включая Китай, Индию, США и европейские страны, но не Россия. Китай направил своего специального посланника по вопросам Евразии и бывшего посла в РФ Ли Хуэя.

Напомним, Пекин отказался осудить Москву за вторжение в Украину, которое она начала в феврале 2022 года.