  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Китай заявил России, что будет придерживаться непредвзятой позиции касательно Украины
В тренде

Китай заявил России, что будет придерживаться непредвзятой позиции касательно Украины

Общие новости
(1 голосов)

Позиция Поднебесной

Китай заявил России, что будет придерживаться непредвзятой позиции касательно Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему "российскому коллеге" сергею лаврову в телефонном разговоре, что Пекин будет придерживаться независимой и беспристрастной позиции в отношении Украины, поскольку он стремится найти политическое урегулирование вопроса.

Комментарии Ван И лаврову были обнародованы в понедельник в заявлении Министерства иностранных дел Китая, в котором говорится, что Поднебесная будет "объективным и рациональным голосом" на любых международных многосторонних форумах и "активно будет способствовать мирным переговорам".

Заявление было сделано после того, как ранее министерство сообщило, что международные переговоры в Саудовской Аравии на выходных по поиску мирного урегулирования кризиса в Украине помогли "консолидировать международный консенсус".

В переговорах в Джидде, которые завершились в воскресенье, приняли участие более 40 стран, включая Китай, Индию, США и европейские страны, но не Россия. Китай направил своего специального посланника по вопросам Евразии и бывшего посла в РФ Ли Хуэя.

Напомним, Пекин отказался осудить Москву за вторжение в Украину, которое она начала в феврале 2022 года.

Читайте такжеСША объявят о новом пакете помощи Украине из "пересчитанных" миллиардов – известно, что в него войдет

По теме
yellow-arrow
Генштаб: Россияне безуспешно ведут наступательные действия на восточном фронте
yellow-arrow
США объявят о новом пакете помощи Украине из "пересчитанных" миллиардов – известно, что в него войдет
yellow-arrow
Россияне ударили по жилым домам в Покровске. Есть жертвы, среди раненых – больше полусотни человек
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ван И сергей лавров война с россией Reuters
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
reuters.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде