Росгвардия будет обеспечена тяжелым оружием. Разведка Британии объяснила, что стоит за решением Путина
Детали закона
Narva News
4 августа 2023 года президент РФ путин подписал закон, который позволит Росгвардии, российской национальной гвардии, получить тяжелое вооружение. Об этом пишет британская разведка.
Разветвленная организация, насчитывающая до 200 000 военнослужащих, была создана в современном виде в 2016 году и возглавляется бывшим телохранителем путина Виктором Золотовым. Решение об усилении Росгвардии было принято после неудачного мятежа Вагнера в июне 2023 года.
Несмотря на заявление Золотова о том, что его силы "отлично" сработали во время мятежа, нет никаких доказательств того, что Росгвардия предприняла какие-то эффективные действия против ЧВК: именно такую угрозу внутренней безопасности она была призвана подавить.
Поскольку Золотов ранее предлагал, чтобы тяжелая техника включала артиллерию и боевые вертолеты, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает финансирование Росгвардии как одной из ключевых организаций для обеспечения безопасности режима.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 August 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 8, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Tj6ltVfGz5
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/adLQLpxmH0
Популярное сейчас
- Фанаты загребского Динамо напали на болельщиков АЕКа перед матчем Лиги Чемпионов. Есть убитый
- Филиппов прокомментировал слухи о переходе в Днепр-1
- Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ
- СБУ задержала информатора РФ – женщина готовила воздушный удар по Николаевщине во время визита Зеленского
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Наши поздравления! У четы Зинченко родилась вторая девочка. ФОТО
Новости по теме
- 12:47 Украинские Британская разведка и ISW – о дате объявления путиным о присоединении к рф оккупированных территорий Украины
- 23:09 Украинские Минобороны Великобритании заявляет о "реальной угрозе" выхода войны за пределы Украины
- 22:50 Украинские Пентагон: Путин все еще хочет всю Украину, но не достигнет цели