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Росгвардия будет обеспечена тяжелым оружием. Разведка Британии объяснила, что стоит за решением Путина

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Детали закона

Росгвардия будет обеспечена тяжелым оружием. Разведка Британии объяснила, что стоит за решением Путина

Narva News

Новина українською

4 августа 2023 года президент РФ путин подписал закон, который позволит Росгвардии, российской национальной гвардии, получить тяжелое вооружение. Об этом пишет британская разведка.

Разветвленная организация, насчитывающая до 200 000 военнослужащих, была создана в современном виде в 2016 году и возглавляется бывшим телохранителем путина Виктором Золотовым. Решение об усилении Росгвардии было принято после неудачного мятежа Вагнера в июне 2023 года.

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Несмотря на заявление Золотова о том, что его силы "отлично" сработали во время мятежа, нет никаких доказательств того, что Росгвардия предприняла какие-то эффективные действия против ЧВК: именно такую угрозу внутренней безопасности она была призвана подавить.

Поскольку Золотов ранее предлагал, чтобы тяжелая техника включала артиллерию и боевые вертолеты, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает финансирование Росгвардии как одной из ключевых организаций для обеспечения безопасности режима.

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В статье: Владимир Путин британская разведка Разведка Британии война с россией
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