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Сегодня отмечают День рождения капитан Шахтера и главный тренер горняков

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(1 голосов)

Ван Леувен старше Степаненко на 20 лет

Сегодня отмечают День рождения капитан Шахтера и главный тренер горняков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тарас Николаевич Степаненко родился 8 августа 1989 года в Великой Новоселке (Донецкая область). Украинский футболист, полузащитник и капитан донецкого "Шахтера". Со сборной Украины Степаненко сыграл на двух чемпионатах Европы (2016 и 2020).

Ранее Степаненко защищал цвета только запорожского "Металлурга". В "Шахтер" Тарас перешел еще в 2010 году. Вместе с "горняками" он девять раз брал золото чемпионата Украины, 7 раз Кубок и 5 – Суперкубок страны.

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Также сегодня отмечает День рождения Патрик Ван Леувен – главный тренер "Шахтера". На этом посту летом он заменил Игора Йовичевича. Ранее нидерландец тренировал "Зарю", "Маккаби" (Тель-Авив), был спортивным директором в "Кайрате". Патрик уже работал в "Шахтере" – с 2006-го по 2013 год он возглавлял академию "горняков".

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В статье: Тарас Степаненко Патрик ван Леувен
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Комментарии (1)
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Kondor (Веселе)
08.08.2023 в 14:15
Мои поздравления обоим .Здоровья им и удач.
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