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В ГБР подсчитали количество уголовных дел, связанных с злоупотреблениями военкоматов

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Цифра перевалила за сотню

В ГБР подсчитали количество уголовных дел, связанных с злоупотреблениями военкоматов

ДБР

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Всего с начала российского полномасштабного вторжения в Украину ГБР расследует 112 производств в отношении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По результатам этой работы 15 обвинительных актов уже направлено в суд.

"Мотивами популярных правонарушений должностных лиц военкоматов становится собственная нажива, ради которой они пренебрегают как совестью, так и ответственностью за судьбу страны. ГБР усиливает противодействие преступлениям в военкоматах и предупреждает, что любые схемы будут разоблачены, а виновные – привлечены к ответственности".

Сейчас проверка деятельности и образа жизни работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается. Все нарушения получат принципиальную и бескомпромиссную оценку в соответствии с Уголовным кодексом, отметили в ГБР.

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В статье: война с россией ДБР ГБР
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Источник:
ГБР

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