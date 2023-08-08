В ГБР подсчитали количество уголовных дел, связанных с злоупотреблениями военкоматов

Всего с начала российского полномасштабного вторжения в Украину ГБР расследует 112 производств в отношении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По результатам этой работы 15 обвинительных актов уже направлено в суд.

"Мотивами популярных правонарушений должностных лиц военкоматов становится собственная нажива, ради которой они пренебрегают как совестью, так и ответственностью за судьбу страны. ГБР усиливает противодействие преступлениям в военкоматах и предупреждает, что любые схемы будут разоблачены, а виновные – привлечены к ответственности".

Сейчас проверка деятельности и образа жизни работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается. Все нарушения получат принципиальную и бескомпромиссную оценку в соответствии с Уголовным кодексом, отметили в ГБР.