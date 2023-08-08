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Неназванная страна выкупила 50 танков Leopard 1 у Бельгии, чтобы передать их ВСУ

Общие новости
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(1 голосов)

Первые танки уже отправились в Украину

Неназванная страна выкупила 50 танков Leopard 1 у Бельгии, чтобы передать их ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Неизвестная страна выкупила у бельгийской компании OIP 50 танков Leopard 1, которые отправят в Украину. Об этом сообщает издание Business Am.

По информации журналистов, после капитального ремонта первые экземпляры отправят в Украину через Германию и Италию. Попутно их будут оснащать новыми системами вооружения. Информация о том, какая страна выкупила танки, пока не сообщается.

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В издании также отмечают, что Бельгия продала компании танки "примерно по цене одного только старого железа" — за 15 000 евро за штуку, так как у армии было слишком мало ангаров для размещения списанной техники.

Как известно, бельгийская армия вывела из эксплуатации Leopard 1 несколько лет назад. Основной причиной были высокие цены. Чтобы сэкономить, армейское руководство решило снять с вооружения всю тяжелую гусеничную технику и заменить ее более легкой бронетехникой на шинах. Пятьдесят штук Leopard 1 с тех пор находились на складе OIP в Турне.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
08.08.2023 в 17:50
Это наши израильские братья нам помогли.
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