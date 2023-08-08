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На Таврическом направлении ВСУ зашли на первую линию обороны россиян, - группировка войск Таврія

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ВСУ продолжают наступление на южном направлении

На Таврическом направлении ВСУ зашли на первую линию обороны россиян, - группировка войск Таврія

Генштаб ЗСУ

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Вооруженные силы Украины зашли на первую линию россиян на Таврическом направлении. Украинские защитники продвигаются вперед, несмотря на минные заграждения.

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Об этом заявил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин, передает РБК-Украина.

"Мы уже зашли на первую линию оккупантов. Она очень сложная, но наши военные продавливают ее, мы движемся вперед. Это движение несколько замедлено минными заграждениями и нехваткой у нас авиации", - отметил Кузьмин.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинским военным удалось прорвать первую линию обороны на некоторых участка юга. В настоящее время они вышли на промежуточную линию.

Однако на Мелитопольском и Бердянском направлениях российские войска минируют позиции в три слоя, а также укрепляют и бетонируют ключевые для них господствующие высоты. Это замедляет движение украинских Вооруженных сил.

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В статье: война с россией
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