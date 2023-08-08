На Таврическом направлении ВСУ зашли на первую линию обороны россиян, - группировка войск Таврія
ВСУ продолжают наступление на южном направлении
Генштаб ЗСУ
Вооруженные силы Украины зашли на первую линию россиян на Таврическом направлении. Украинские защитники продвигаются вперед, несмотря на минные заграждения.
Об этом заявил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин, передает РБК-Украина.
"Мы уже зашли на первую линию оккупантов. Она очень сложная, но наши военные продавливают ее, мы движемся вперед. Это движение несколько замедлено минными заграждениями и нехваткой у нас авиации", - отметил Кузьмин.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинским военным
Однако на Мелитопольском и Бердянском направлениях российские войска минируют позиции в три слоя, а также укрепляют и бетонируют ключевые для них господствующие высоты. Это замедляет движение украинских Вооруженных сил.
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