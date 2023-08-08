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Ребров: Позвонили Зинченко и Шевченко и пригласили на матч Game4Ukraine - я сразу согласился

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Главный тренер сборной Украины рассказал о благотворительном матче

Ребров: Позвонили Зинченко и Шевченко и пригласили на матч Game4Ukraine - я сразу согласился

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о своем участии в благотворительном матче Game4Ukraine, который состоялся 5 августа.

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– Каковы ваши первые впечатления от организации и вообще от самого матча?

– Я считаю, это очень важная вещь для нашей страны, что у нас есть поддержка в Европе, у нас есть поддержка звезд футбола. Они показывают это на поле своим присутствием.

Я уверен, что эта помощь, этот матч помогут тем детям, тем людям, которым это действительно нужно.

– На поле было очень много мировых легенд, а также публичных личностей. Может быть, вы с кем-то из них общались. Что они говорили о ситуации в Украине, как поддерживали?

– Мы больше им рассказывали, что происходит в Украине. Они действительно слушали, они помогают даже без этого матча, потому не надо им напоминать. То, что они делают сейчас, это действительно очень важно для нас.

– Как лично вы получили приглашение на этот матч? Расскажите об этом этапе переговоров.

– Мне позвонили Зинченко и Шевченко и пригласили. Не было никаких мыслей, я сразу сказал "Да". Я очень рад присутствовать на этой встрече.

– Нас будут смотреть украинские зрители. Может быть, вы хотели бы что-то сказать и обратиться ко всем украинцам?

– Я уверен, что мы сейчас объединились, мы вместе. Я уверен, что очень скоро мы одержим нашу победу. Все находящиеся здесь, все люди в Европе поддерживают нас. Я уверен, что всем миром мы вместе победим.

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В статье: Сергей Ребров Украина Game4Ukraine
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