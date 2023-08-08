CNN: Западные союзники получают "отрезвляющие" новости относительно украинского контрнаступления

Западные союзники получают все более "отрезвляющие" новости относительно украинского контрнаступления и называют этот период самым тяжелым временем войны. Об этом сообщает CNN.

Через несколько недель после начала долгожданного контрнаступления западные чиновники дают все более "трезвые" оценки способности украинских войск освободить значительную территорию.

"В течение следующих нескольких недель они (украинцы. - Ред.) еще будут смотреть, есть ли шанс достичь определенного прогресса. Но для них действительно достичь прогресса, который изменил бы баланс в конфликте, я считаю, крайне маловероятным", - отметил для CNN неназванный высокопоставленный западный дипломат.

"Наши брифинги отрезвляют. Нам напоминают о вызовах, с которыми они сталкиваются", - рассказал конгрессмен Майк Квигли, недавно вернувшийся со встреч в Европе с командованием США, которые тренировали украинские бронетанковые силы. "Это самое тяжелое время войны".

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Издание отмечает, что сложным для украинской армии является прорыв многослойных российских линий обороны на Юге и Востоке, где враг разместил десятки тысяч мин. Украинские силы понесли там огромные потери, что заставило украинское командование отвести назад некоторые подразделения, чтобы перегруппироваться и уменьшить потери.

"У россиян есть ряд оборонных рубежей, и они [украинские силы] на самом деле не прошли через первую линию", - заявил высокопоставленный западный дипломат. "Даже если они будут продолжать наступление в течение следующих нескольких недель, если они не смогли достичь большего в течение последних семи-восьми недель, какова вероятность того, что они вдруг, с еще более истощенными силами, будут иметь успех? Потому что условия очень тяжелые".

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что США признают трудности, с которыми сталкиваются украинские силы, хотя надеются на возобновление прогресса.

"Мы все признаем, что контрнаступление проходит труднее и медленнее, чем кому-либо хотелось бы, включая украинцев, но мы все еще верим, что есть время и пространство для того, чтобы они смогли достичь прогресса", - сказал этот чиновник.

Многочисленные чиновники заявили, что приближение осени, когда ожидается ухудшение погодных условий, ограничивает ВСУ во времени.

Кроме того, западные чиновники говорят, что медленный прогресс выявил трудности превращения украинских сил в объединенные механизированные боевые подразделения, иногда лишь с восьминедельной подготовкой на поставленных с Запада танках и других новых системах вооружения. Отсутствие прогресса на местах является одной из причин, почему украинские силы чаще наносят удары по российской территории, "чтобы попытаться продемонстрировать уязвимость России", - заявил высокопоставленный военный чиновник США.

Эти оценки пришли на смену господствовавшему в начале контрнаступления оптимизму. Чиновники называют эти ожидания "нереалистическими" и сейчас западные партнеры начинают давить на Украину, чтобы начать мирные переговоры, включая рассмотрение возможности территориальных уступок.

"Путин этого ждет. Он может пожертвовать людьми и выиграть время", - считает Квигли.